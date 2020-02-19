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"Отследят и похитят ребенка": названы опасные мобильные приложения

11:04
  • среда
  • 19 февраля 2020

Эксперты не рекомендуют устанавливать на смартфон эти программы

В изобилии мобильных приложений есть такие, которые ни в коем случае нельзя устанавливать на смартфон. С помощью некоторых, безобидных на первый взгляд, программ можно не только украсть персональные данные пользователя – но даже отследить и похитить детей, предупредил замглавы Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.
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По словам эксперта, опасность представляют сторонние приложения для контроля за детьми и отслеживания местоположения.  "Это может быть взломано и использовано, чтобы выследить и похитить вашего ребенка", — отметил специалист в интервью YouTube-каналу "КаскадТВ".

Не стоит устанавливать на ваше устройство  программы, предназначенные для  удаленного управления компьютером. Никитин отметил, что мошенники часто используют их для получения банковских данных пользователей и кражи денежных средств со счетов.

С опаской следует относиться и к приложениям, которые получают доступ к телефонной книге пользователя – но не объявляют об этом, а также различные программы по блокировке спам-звонков. Такие приложения, как, к примеру, GetContact, могут быть выпущены известными компаниями. Но, хотя производитель и заверяет, что не передает ваши данные, информация о входящих звонках так или иначе поступает на их сервера.

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