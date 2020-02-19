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Сына певицы Кати Семеновой госпитализировали с инсультом

11:16
  • среда
  • 19 февраля 2020

Его положили в реанимацию

34-летнего сына певицы Екатерины Семеновой доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Дмитрий Дибров перенес инсульт

Ивана Батурина положили в реанимацию. Как пишет "360", у мужчины случился инсульт. В каком состоянии он сейчас находится, не уточняется. 

Продюсер и звукорежиссер Иван Батурин - единственный сын Екатерины Семеновой. Певица родила его в первом браке. Батурин женат, воспитывает 11-летнего сына.   

Екатерина Семенова, которую многие называют просто Катей Семеновой, стала широко известна в 80-е годы благодаря хитам "Подруги замужем давно", "На минутку", "Любовь прекрасна и грустна" и так далее. В прошлом году она получила Приз зрительских симпатий на телепроекте "Три аккорда". 

В 2018 году Семенова развелась с юмористом Михаилом Церишенко. Их брак продлился 25 лет.  

Видео: программа "Мой герой" с Екатериной Семеновой

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