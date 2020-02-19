Сына певицы Кати Семеновой госпитализировали с инсультом

Его положили в реанимацию

34-летнего сына певицы Екатерины Семеновой доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Ивана Батурина положили в реанимацию. Как пишет "360", у мужчины случился инсульт. В каком состоянии он сейчас находится, не уточняется.

Продюсер и звукорежиссер Иван Батурин - единственный сын Екатерины Семеновой. Певица родила его в первом браке. Батурин женат, воспитывает 11-летнего сына.

Екатерина Семенова, которую многие называют просто Катей Семеновой, стала широко известна в 80-е годы благодаря хитам "Подруги замужем давно", "На минутку", "Любовь прекрасна и грустна" и так далее. В прошлом году она получила Приз зрительских симпатий на телепроекте "Три аккорда".

В 2018 году Семенова развелась с юмористом Михаилом Церишенко. Их брак продлился 25 лет.

Видео: программа "Мой герой" с Екатериной Семеновой

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