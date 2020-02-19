Известный скульптор скончался в своей московской мастерской

Художник участвовал в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя

Скульптор Анатолий Бичуков ушел из жизни на 86 году жизни. Известный художник скончался во время работы, в своей мастерской на улице Щепкина в Москве.

Бичуков - советский и российский скульптор, народный художник РСФСР, член Союза художников СССР. Он родился 24 мая 1934 года в Донецке, окончил художественную академию имени Сурикова в Москве.

В числе работ скульптора - памятники Сергею Есенину на Тверском бульваре и Ваганьковском кладбище, ансамбль "Защитникам земли русской" на Поклонной горе, монумент на Трубной площади. Анатолий Бичуков принимал участие в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя в Москве. Педагог, профессор, с 2001 года был ректором института имени Сурикова. Член Союза художников СССР, академик и вице-президент Российской академии художеств создал за свою жизнь более 50 памятников и монументальных скульптурных композиций, передает "Интерфакс".

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