ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Известный скульптор скончался в своей московской мастерской

11:29
  • среда
  • 19 февраля 2020

Художник участвовал в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя

Скульптор Анатолий Бичуков ушел из жизни на 86 году жизни. Известный художник скончался во время работы, в своей мастерской на улице Щепкина в Москве.
В ДТП под Новороссийском погиб скульптор Александр Аполлонов

Бичуков - советский и российский скульптор, народный художник РСФСР, член Союза художников СССР. Он родился 24 мая 1934 года в Донецке, окончил художественную академию имени Сурикова в Москве.

В числе работ скульптора - памятники Сергею Есенину на Тверском бульваре и Ваганьковском кладбище, ансамбль "Защитникам земли русской" на Поклонной горе, монумент на Трубной площади. Анатолий Бичуков принимал участие в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя в Москве. Педагог, профессор, с 2001 года был ректором института имени Сурикова. Член Союза художников СССР, академик и вице-президент Российской академии художеств создал за свою жизнь более 50 памятников и монументальных скульптурных композиций, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Бичуков
Анатолий Бичуков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.