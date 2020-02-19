Не узнать: 62-летняя Татьяна Догилева резко сменила имидж

Ее фото с коллегами попало в Сеть

Актриса Татьяна Догилева преобразилась. Поклонники привыкли видеть звезду со светлыми волосами, но ради съемок в комедийном сериале "Вампиры средней полосы" она стала шатенкой. С такой прической ее буквально не узнать.

В новом сериале Татьяна Догилева играет суровую женщину, которая следит за соблюдением перемирия между людьми и вампирами. Роль одного из главных вампиров досталась Михаилу Ефремову.

Он выложил фото со съемочной площадки. Догилева и Ефремов улыбаются, глядя в камеру. Артистка взяла под руку режиссера Антона Маслова, который держит тарелку с автографами актеров. "Камера. Мотор..." - подписал фото Ефремов.

"С возрастом мы все меняемся и, к сожалению, не в лучшую сторону, но Вы, Татьяна, выглядите очень хорошо", - написал один из поклонников Догилевой, увидев этот снимок в Сети. Актрису непривычно видеть с темными волосами, но такая прическа ей идет. Кто знает, может, народная артистка России и не захочет возвращаться к прежнему имиджу.

Как сообщает dni.ru, Татьяну Догилеву стали критиковать после того, как она набрала вес. "Однако знаменитость не обратила внимания на выпады злопыхателей, ведь преданные почитатели уверены, что она выглядит отлично для своих лет", - пишет портал.

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