Названа причина исчезновения малайзийского Boeing

Трагедию запланировал пилот

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines пропал в 2014 году из-за самоубийства пилота. Такую версию трагедии, выдвинутую властями Малайзии, озвучил бывший австралийский премьер-министр Тони Абботт. Австралийский политик, на момент катастрофы возглавлявший правительство в Канберре, подчеркнул: исчезновение должны досконально расследовать страны, граждане которых были в числе пассажиров и членов экипажа лайнера.

"Мне ясно дали понять в самых верхах малайзийского правительства, что с самого начала они думали, что это было самоубийство пилота с массовым убийством", — заявил Абботт в эфире Sky News Australia. Источник своей информации экс-премьер раскрывать не стал.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.

Летом прошлого года стало известно: пилот самолета Захария Ахмад Шах, возможно, перекрыл кислород в салоне. По данным экспертов, пилоты рейса MH370 отклонили самолет от курса. Следствие установило, что страдающий от депрессии Захария Ахмад Шах воспроизводил похожий полет со смертельным исходом на авиасимуляторе.

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