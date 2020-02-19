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"Это ужасно": эксперт оценил ситуацию на борту Diamond Princess

12:34
  • среда
  • 19 февраля 2020

Врач считает, что все люди на судне могут быть заражены коронавирусом

Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess сейчас хуже, чем была в Африке во время вспышки лихорадки Эбола. "Ужасающей" назвал обстановку на судне японский врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро.
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Специалист рассказывает, что к нему обратились пассажиры с Diamond Princess: они признались, что им очень страшно, боятся распространения инфекции. Попасть на судно было не так просто: общество инфекционистов, которое он представлял, неожиданно решило не направлять на лайнер своих экспертов. Однако профессор все же оказался на борту – но от штаба по стихийным бедствиям, с разрешения минздрава.

То, что Кэнтаро увидел, поднявшись на борт, ужаснуло ученого. По словам профессора, он никогда не испытывал страха, занимаясь своей работой – а он был и в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, и в Китае во время SARS. Но здесь эксперт впервые испугался – он понял, что шансы заразиться коронавирусной инфекцией очень велики.

Профессор поясняет, что в любом инфекционном учреждении для локализации заражения существует четкое разделение на "красную зону", где возможно заражение и в которой нужно носить защитный костюм, и "зеленую", безопасную зону, в которой нужно ходить в обычной "чистой" одежде.

"Это железный принцип нашей работы. Но на Diamond Princess "зеленая" и "красная" зоны перемешаны, совершенно непонятно, где опасно, а где нет. По судну ходят разные люди - кто в защитной одежде, кто в маске, кто без маски. Человек с температурой совершенно спокойно выходит из своей каюты и через весь лайнер идет в медпункт. Это происходит как обычное явление", - приводит слова врача РИА Новости.

Сейчас ученый находится на добровольном карантине – где именно он скрывается, профессор не сообщает. Видеообращение эксперта за полдня собрало 800 тысяч просмотров, его обсуждают в правительстве. Ивата предупредил: врачи, находящиеся на судне, подвергают себя риску заражения. И такому же риску они подвергнут своих пациентов, когда вернутся к работе в своих больницах.

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