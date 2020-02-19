"Я покупала голоса": Алсу раскрыла правду о победе дочери в "Голосе"

Голосование на шоу она назвала аукционом

Певица Алсу откровенно высказалась о скандале с победой ее дочери в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". Она призналась, что агитировала за Микеллу в соцсетях и лично отправила 40 СМС.

Заслуженная артистка России заявила, что система голосования на "Голосе" оказалась несовершенной, поскольку каждый человек мог проголосовать за конкурсанта до 20 раз с одного смартфона. "Мы все стали заложниками ситуации", - сказала она. При этом Алсу подчеркнула, что за всеми голосами, отданными в пользу Микеллы, стояли люди.

"Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Голосование на самом деле было аукционом. Все участники всех сезонов покупали голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждое СМС стоило денег. Я лично купила 40 СМС. У меня два телефона. И я строчила в паузах между съемками. Кто-то мог позволить себе одну СМСку, кто-то 20, кто-то 40. Мы попросили всех наших друзей и родственников. С каждого телефона - по 20 СМС", - рассказала Алсу в интервью Ксении Собчак.

Артистка сказала, что ее слава помогла Микелле набрать 146 тысяч голосов. Ведь в одном только Instagram у Алсу два миллиона подписчиков. "Да, я агитировала за Микеллу в своих соцсетях. Большую поддержку в этом смысле оказала, конечно, я, мое имя, мои поклонники. Я повторюсь, что я об этом сожалею", - отметила знаменитость.

Алсу также подчеркнула, что отрыв Микеллы от других участников во время голосования не был аномально большим. К примеру, Данил Плужников победил в третьем сезоне шоу с еще большей разницей в числе голосов.

Напомним, в прошлом году Микелла Абрамова победила в шоу "Голос. Дети". Результаты голосования аннулировали, когда выяснилось, что за дочь Алсу голосовали боты. После этого всех финалистов признали победителями, а младшая дочь артистки попала под град критики.

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