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Минобороны опубликовало выпуски "Красной звезды" периода ВОВ

14:46
  • среда
  • 19 февраля 2020

Они доступны на сайте министерства

Проект, посвящённый великой Победе, запустило Министерство обороны. На интернет-сайте ведомства выложены военные выпуски газеты "Красная звезда" - с 1941 по 1945-й года.

Почти полторы тысячи номеров - это боевые сводки, фотографии и репортажи с передовой, новости тыла, приказы верховного главнокомандующего. Вся история Великой Отечественной предстаёт перед читателем день за днём - от Бреста до Берлина, пишут "Известия".

Во время войны "Красную звезду" - так называемую "Звёздочку" - доставляли на фронт вместе с боеприпасами и питанием. Бойцы читали её в перерывах между боями. А упоминание в ней своего имени воспринимали как награду.

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