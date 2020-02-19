Студенты медицинских вузов встретились на олимпиаде "Я - профессионал"

Популярность медицинских специальностей растет

Лучшие студенты медицинских вузов собрались в Москве. На базе Сеченовского университета состоялись очные состязания заключительного этапа олимпиады "Я - профессионал", передает "ТВ Центр".

Участники с помощью специального оборудования и манекенов показывали, как правильно проводить медицинские процедуры. Например, осмотр пациента и оказание первой помощи. Олимпиада организована платформой "Россия - страна возможностей". Главная цель - поддержать начинающих специалистов.

"Популярность медицинских специальностей невероятно высока. Если в 17 году мы начинали всего 10 тысяч человек, то сейчас было зарегистрировано на заочный этап, чтоб в целом принять участие, около 50 тысяч человек. Амбициозные ребята, которые обладают определёнными навыками лучше, чем их коллеги, которые с ними учатся, они показывают свой профессионализм и готовы прийти к работодателю на свои профессиональные места", - рассказала проректор по учебной работе Сеченовского университета Татьяна Литвинова.

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