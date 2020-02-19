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Собянин пригласил москвичей на бесплатные экскурсии во Всемирный день гида

15:07
  • среда
  • 19 февраля 2020

Как записаться?

В среду открылась запись на бесплатные экскурсии, которые пройдут в Москве в День гида. Времени осталось немного, до пятницы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Например, можно в сопровождении профессионального гида пройтись по Булгаковской Москве, узнать историю трёх вокзалов, Большой Пироговки, арбатских переулков.

Также, как отметил мэр, "участвуют музеи: Дарвиновский, Московский Музей Современного Искусства, Музей Москвы. Сегодня открылась запись, и, если хотите успеть, лучше регистрироваться заранее. Такие экскурсии быстро "разлетаются".

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