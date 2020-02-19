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Таксист снял с банковской карты пассажира почти полмиллиона рублей

15:19
  • среда
  • 19 февраля 2020

Его удалось задержать

Почти полмиллиона рублей снял таксист с банковской карты пассажира. Узнать самое ценное - пароль - не составило труда.

Остановиться у банкомата клиент попросил сам. Пока снимал деньги, болтал с водителем, а тот подсмотрел введенный пин-код. Позже таксист незаметно вытащил у пассажира карту и по дороге заехал в другой банкомат. Там, натянув на пол-лица шапку - видимо, пытаясь укрыться от видеокамеры, - снял всё, что было на счету. После чего - также незаметно - вернул карту владельцу.

Хозяин пропажу крупной суммы обнаружил только дома и обратился в полицию. Вора удалось задержать на стоянке такси.

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