Москвичка осталась без авто из-за долгов за парковку

Теперь ее машину могут и вовсе продать

Не хочешь платить - отдавай машину. Без своего внедорожника осталась в среду утром москвичка. Ее автомобиль конфисковали за долги. Женщина накопила штрафов - за лихую езду и неправильную парковку - больше чем на 400 тысяч.

Ранним утром автомобиль ДПС блокирует кроссовер во дворе одного из спальных районов столицы. В гости к должнику идут судебные приставы и сотрудники "Московского паркинга". На звонки никто не реагирует, и постановление опускают в почтовый ящик, передает "ТВ Центр".

Неоплатой парковки претензии к владелице внедорожника не ограничиваются. Оказывается, она любительница полихачить. Общая сумма штрафов таким образом составила почти 410 тысяч рублей. Женщина не обжаловала постановления и не оплачивала их почти 2 года.

Острое чутье или вид из окна – неизвестно, что подсказало женщине, что прибыл эвакуатор. Но она появилась во дворе одновременно со спецтехникой. Заняла оборонительную позицию на заднем сидении своей машины и не реагировала на требования полиции.

Женщина поставила ультиматум: не предъявит документы, пока идет видеосъемка. Ее спутник так и вовсе бросался на камеру, как на амбразуру. Женщина пыталась убедить приставов не забирать внедорожник. Она обещала оплатить весь долг прямо сейчас, а на время похода в банк готова была отдать в залог ключи и документы от машины.

Несмотря ни на что, машину все-таки эвакуируют на штраф-стоянку. Теперь у женщины есть десять дней, чтобы полностью оплатить штрафы. В противном случае судебные приставы продадут машину в счет погашения долга.

По статистике москвичи стали в три раза реже парковаться не по правилам. Но многие нарушители при этом не спешат оплачивать постановления. Только за полтора месяца этого года на штраф-стоянки отправились десятки автомобилей.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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