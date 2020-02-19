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В Москве началась вырубка сухостоя

15:27
  • среда
  • 19 февраля 2020

Срубят больные и аварийные деревья

В столице началась вырубка сухостоя. В частности, в Восточном округе такие работы идут в парках Косинский, Измайлово и Кусково, передает "ТВ Центр".

Здесь уберут все поваленные деревья. Срубят засохшие, больные и аварийные - те, что могут упасть от сильного ветра. А на освободившихся участках посадят новые. Вырубка сухостоя на городских природных территориях регулируется постановлением правительства Москвы и идёт по чётким правилам.

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