"По пути с хаски": в Сокольниках проводят уникальные квесты для детей

Дружелюбные общительные собаки рады всем гостям

В парке Сокольники, несмотря на бесснежную зиму, можно почувствовать себя полярником. Здесь проводят квесты для детей из столичных коррекционных школ. Ребята узнают много нового о северных экспедициях и встречаются с сибирскими хаски.

Азартный бег по заснеженному лесу постояльцам Хаски-парка в Сокольниках только снится. Привезенным в Москву из Карелии ездовым собакам тёплая столичная зима явно не по душе. Весёлые и озорные от природы, сибирские хаски без снега приуныли и стали сонными. Но всё меняется, стоит лишь гостям переступить порог вольера. Радостному гвалту и счастью животных нет предела. Своими объятиями и лаской они готовы одарить любого, будь перед ними взрослый или ребёнок, передает "ТВ Центр".

Саша признаётся, что всегда мечтал о собаке. А пройдя интерактивную экспедицию "По пути с хаски", кажется, и с породой окончательно определился. Познавательный социально-реабилитационный квест с участием животных вот уже седьмой год подряд проводится в Сокольниках при поддержке Департамента образования для учащихся из московских коррекционных школ.

Катание на собачьих упряжках - кульминационная часть импровизированной экспедиции на Камчатку. Но из-за отсутствия снега в этом году кураторы Хаски-парка заменили её альтернативной программой, не менее увлекательной и подвижной - дог-трекинг.

Мечтающие поскорее сорваться с места собаки гудят от нетерпения. Потребность тянуть за собой что-то у сибирских хаски в крови. А дети в этой связке окончательно проникаются духом крайнего севера.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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