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До конца года Wi-Fi для пациентов появится во всех больницах Москвы

12:54
  • среда
  • 19 февраля 2020

Многопрофильные больницы столицы начали оснащать бесплатным интернетом

Бесплатный доступ в интернет с помощью сети Wi-Fi получили пациенты городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого. Эта стало возможным благодаря масштабному проекту по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы.

Теперь пациенты смогут общаться через интернет с родственниками, друзьями и коллегами, а также оставлять свое мнение о ходе лечения и работе врачей, что существенно повысит качество оказываемой в учреждении медицинской помощи.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в планах столичных властей до конца года оснастить бесплатным  доступом в интернет все крупные многопрофильные больницы города.

"Мы запустили проект по развитию сети Wi-Fi и прорабатываем возможность улучшения качества связи в московских городских больницах. Стабильный доступ в интернет очень важен для пациентов — они могут общаться с близкими, а также следить за ходом лечения в своей электронной медицинской карте, куда будут автоматически подгружаться результаты исследований, анализов и заключения врачей. Больница имени Спасокукоцкого — первый подключенный в рамках программы стационар. Планируем, что до конца года бесплатная сеть Wi-Fi будет доступна во всех крупных многопрофильных больницах города", — рассказала она.

На сегодняшний день в больнице имени С.И. Спасокукоцкого размещено порядка 300 точек доступа к сети Wi-Fi.

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