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США за 38 миллионов долларов воспитают новую украинскую молодежь

13:14
  • среда
  • 19 февраля 2020

Сумма выделена на развитие демократии

Уникальную возможность для украинской молодежи - возглавить переход страны к "демократии" - разглядели специалисты американского Агентства по международному развитию (USAID). В своем обращении они отмечают, что сейчас у власти на Украине находятся молодые лидеры: президент Владимир Зеленский и самый молодой в истории страны парламент.
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Участие молодых граждан в решении общественных проблем надо расширять, заявили в USAID.  Как следует из документа, мероприятия, которые на Украине будут проводиться в рамках указанной программы, "помогут молодым украинцам в возрасте от 10 до 35 лет определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны", передает RT.

Как сообщается, на эти цели в США выделяют 38 миллионов долларов. В частности, американское агенство будет поддерживать с помощью грантов организации общегосударственного и местного уровня, а также инициативы "социально отчужденных групп населения".

Несмотря на то, что украинское законодательство под "молодежью" подразумевает граждан в возрасте от 14 до 25 лет, агентство намерено работать даже с 10-летними украинцами – "тем самым признавая важность раннего подросткового возраста, когда у молодежи начинают формироваться постоянная жизненная позиция и модели социального взаимодействия", - говорится в заявлении. Напомним, что в России USAID с 2012 года признана организацией, чья деятельность на территории страны нежелательна.

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