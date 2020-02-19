"Как будто я умер": Шепелев о реакции на увольнение

Он обратился к поклонникам и всем сочувствующим

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал фанатов не воспринимать его уход с Первого канала как трагедию.

"Я читаю некоторые комментарии и вижу некоторые сториз. Они реально выглядят так, как будто я умер. Это очень смешно. Никакой трагедии. Я здесь. Мы на связи. Любые перемены, уверен, только к лучшему для всех", - сказал Шепелев на видео, опубликованном в сториз Instagram.

По словам шоумена, он прислушался к себе и сделал то, что считает правильным. Свое решение Шепелев назвал взвешенным. Он поблагодарил фанатов за добрые слова и поддержку.

Ранее Дмитрий Шепелев написал в соцсети, что уходит с телеканала без конфликтов и взаимных претензий. "Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию", - отметил он.

- Прекрасный ведущий с невероятно правильной речью и приятным голосом. Все будет хорошо обязательно, - пишут в комментариях.

- Новых крутых проектов вам, Дмитрий!

- Не стоять на месте, двигаться вперед... Все правильно!

- Очень жаль, профессионал в своем деле.

- Обалдеть. Я не верила слухам.

Шепелев работал на Первом канале с 2008 года. Он вел передачи "Достояние Республики", "Здравствуйте, девочки!", "Минута славы". В 2017 году он пришел на проект "На самом деле".

По одной из версий, как пишет kp.ru, Шепелев хочет избавиться от репутации ведущего скандальных шоу. Таким образом он якобы намерен оградить от скандалов своего сына, рожденного покойной певицей Жанной Фриске.

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