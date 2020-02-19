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Кремль оценил обстановку вокруг сирийского Идлиба

13:37
  • среда
  • 19 февраля 2020

Россию подобное развитие ситуации не устраивает

Россия не намерена допускать дальнейшего обострения ситуации в сирийском Идлибе. Для этого будут задействованы рабочие контакты с Турцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России.
Беженцы покидают Идлибскую зону деэскалации

Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание турецкого лидера Тайипа Эрдогана: тот заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу. Более того, Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что в Москве были удовлетворены договоренностями, достигнутыми более года назад в Сочи. Тогда это удовлетворение было взаимным. Однако после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок против сирийских вооруженных сил и российских военных объектов, чувство удовлетворения исчезло.

"На этом наше удовлетворение завершилось. Мы намерены использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами, с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания" , - сказал Песков.

О создании демилитаризованной зоны в Идлибе Россия и Турция договорились в сентябре 2018 года. В регионе находятся более десятка различных террористических формирований. Большая часть территории захвачена террористами из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра", напоминает РИА Новости.

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