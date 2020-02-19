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Россиянам запретят слушать музыку без наушников

14:02
  • среда
  • 19 февраля 2020

Это поможет избежать конфликтов

Минтрансу России предложили внести изменения в правила перевозки пассажиров. По мнению экспертов Национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП), следует запретить россиянам включать в транспорте видео и музыку без наушников.
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По данным НАДЭП, эту инициативу поддерживают большинство жителей столицы. Ассоциация провела опрос среди москвичей. Как выяснилось, 94% респондентов относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте крайне негативно.

А еще 13% опрошенных подобное поведение настолько раздражает, что они готовы применить к кино- и меломанам физическое воздействие. Так что запрет, считают эксперты, поможет избежать конфликтов, а заодно повысит уровень культуры граждан.

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