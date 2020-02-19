ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин в Петербурге почтил память Собчака

14:47
  • среда
  • 19 февраля 2020

Глава государства возложил цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове

В среду в Петербурге траурные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. Почтить его память прибыл Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Свой визит он начал с посещения памятника главе северной столицы на Васильевском острове, который открыли в 2006-м году. Вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой президент возложил к подножью букет красных роз. В памятных мероприятиях также участвуют губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и руководитель Сбербанка Герман Греф.

Анатолий Собчак возглавлял Санкт-Петербург с 1991 по 1996-й год, Владимир Путин был его заместителем и только после поражения мэра на очередных выборах перешел на работу в Управление делами президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.