Путин в Петербурге почтил память Собчака

Глава государства возложил цветы к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове

В среду в Петербурге траурные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. Почтить его память прибыл Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Свой визит он начал с посещения памятника главе северной столицы на Васильевском острове, который открыли в 2006-м году. Вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой президент возложил к подножью букет красных роз. В памятных мероприятиях также участвуют губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и руководитель Сбербанка Герман Греф.

Анатолий Собчак возглавлял Санкт-Петербург с 1991 по 1996-й год, Владимир Путин был его заместителем и только после поражения мэра на очередных выборах перешел на работу в Управление делами президента.

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