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Лавров: Россия поддерживает действия сирийской армии в Идлибе

14:49
  • среда
  • 19 февраля 2020

Боевики продолжают обстрелы гражданских объектов

Россия поддерживает действия сирийской армии, которая отодвигает боевиков от периметра зоны деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил в среду Сергей Лавров на встрече со своим иорданским коллегой в Москве, передает "ТВ Центр".

Глава российского МИД подчеркнул: боевики не просто удерживают город, но продолжают обстрелы гражданских объектов, позиций сирийских Вооружённых сил и российской авиабазы "Хмеймим".

Подобными провокациями террористы чинят препятствия для создания демилитаризованной полосы в зоне Идлиба, грубо нарушая международные договорённости.

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