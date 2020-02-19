Опубликовано видео стрельбы танка Т-72 по движущимся мишеням

Машина успешно преодолела полосу препятствий

Минобороны России показало боевые стрельбы модернизированных танков Т-72.

Стрельбища прошли на заснеженном полигоне Мулино в Нижегородской области и были записаны на видео. На кадрах можно заметить, как Т-72 безостановочно преодолевает различные препятствия, стреляет по движущимся мишеням.

Как сообщает РИА Новости, мишени возникали внезапно, поэтому экипажу танка приходилось точно применять 125-миллиметровую пушку, зенитный и танковый пулеметы.

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