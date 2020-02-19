Опубликовано видео стрельбы танка Т-72 по движущимся мишеням

Машина успешно преодолела полосу препятствий
Минобороны России показало боевые стрельбы модернизированных танков Т-72.
Стрельбища прошли на заснеженном полигоне Мулино в Нижегородской области и были записаны на видео. На кадрах можно заметить, как Т-72 безостановочно преодолевает различные препятствия, стреляет по движущимся мишеням.
Как сообщает РИА Новости, мишени возникали внезапно, поэтому экипажу танка приходилось точно применять 125-миллиметровую пушку, зенитный и танковый пулеметы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"