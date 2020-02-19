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Барановская откровенно рассказала об отношениях с мужчинами

14:57
  • среда
  • 19 февраля 2020

Ее дети мечтают о маминой свадьбе

34-летняя телеведущая Юлия Барановская, которая воспитывает трех детей от футболиста Андрея Аршавина, разоткровенничалась об отношениях с противоположным полом. 
Жизнь многодетной матери Юлии Барановской в 8 фото

Юлия Барановская старается не афишировать личную жизнь. У нее не возникает желания хвастаться подарками от мужчин или фотографиями с их романтических прогулок.

По словам телеведущей, она не тешит себя иллюзиями. Иногда она вступает в кратковременные отношения, не надеясь на что-то серьезное. "Как-то было такое - очень красивый роман, как в кино. Но я сразу для себя решила, что это будет именно роман, речь не идет про создание семьи", - призналась знаменитость, добавив, что она никогда не ложилась в постель с мужчиной после первого свидания. 

Детей телезвезды очень интересуют мамины ухажеры. Стоит им увидеть букет, как тут же начинаются расспросы и просьбы показать фото.

Яна, Артем и Арсений не могут дождаться свадьбы мамы. "Они даже не сомневаются, что она будет. И свадьбу, и платье, и подарки, и кого звать, кого не звать, кто будет петь - все это они уже продумали. Яна, я это точно знаю, всем Дедам Морозам загадывает только одно желание - чтобы мама была очень счастлива, чтобы мама вышла замуж", - цитирует звезду 7days.ru

Дочка хочет, чтобы Барановская вышла замуж за влиятельного и богатого человека. Он может быть руководителем крупной компании или, например, президентом страны. У него должны быть самолет, яхта и дом на берегу океана, мечтает девочка. "Артем же пытается убедить сестру в том, что влюбиться мама может, просто идя по улице. А она ему говорит ледяным тоном: "Мама так не может". Это очень смешно!" - поделилась телеведущая. 

"Свадьбу я прятать не буду - ею похвастаюсь", - пообещала многодетная мама. 

Юлия Барановская и Андрей Аршавин жили вместе с 2004 по 2013 год. В 2005 году телеведущая родила Артема, в 2008 году - Яну, а еще через четыре года - Арсения. 

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