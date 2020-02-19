Китайские врачи: пик эпидемии коронавируса позади

Эпидемическая кривая снижается с 11 февраля

Пик эпидемии, вызванной коронавирусом COVID-19, пройден, заверяют китайские ученые. По их данным, у большинства зараженных в Китае наблюдаются легкие симптомы заболевания. Выводы авторов доклада основаны на документах Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Новый коронавирус появился в Ухане в конце прошлого года. С тех пор им на территории Китая заразились более 72 000 человек, около 1900 пациентов умерли. Более чем в 80% случаев болезнь протекала с легкими симптомами. Лишь около 14% классифицируются как тяжелые, и только 4,7% - как критические.

Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3% (для сравнения, смертность от SARS, или атипичной пневмонии в 2002-2003 годах достигала 10%). Самый высокий уровень смертности — среди людей в возрасте 80 лет и старше. Случаев смерти среди детей в возрасте до 9 лет не было – при том, что в двух случаях новорожденные заразились от своих матерей.

Смертельной опасности, по данным ученых, подвергаются не только пожилые люди, но также те, кто имеет хронические проблемы со здоровьем. Чаще всего от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умирают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией.

Медицинских работников авторы выделили в особую группу риска. Более 3 тысяч из них заразились COVID-19, пятеро из них скончались. В их числе - директор больницы в Ухане, а также офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу по поводу нового вируса.

Более 80% всех заболевших жили, либо ездили в город Ухань. Сейчас столица провинции Хубэй, ставшая центром эпидемии, закрыта. Авторы отчета, опубликованного в издании Chinese Journal of Epidemiology, считают, что пик эпидемии был пройден 24-26 января.

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