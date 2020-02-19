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Бывшую невесту Кличко избил новый бойфренд

15:02
  • среда
  • 19 февраля 2020

Паннетьери получила кулаком по лицу

Обвинение в домашнем насилии выдвинуто в отношении Брайана Хикерсона. Бойфренд известной голливудской актрисы Хайден Паннетьери избил свою избранницу.
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Как сообщает издание E! News, скандал разразился в ночь на 14 февраля – День всех влюбленных. Полицию вызвали обеспокоенные шумом соседи, но к прибытию наряда избранник актрисы успел ударить ее кулаком по лицу. Задержанный кавалер отказался комментировать обвинения. Издание напоминает, что Хикерсона задерживали в прошлом году по такому же поводу.

Напомним, что актриса Хайден Паннетьери — бывшая невеста боксера Владимира Кличко. Спортсмен воспитывает пятилетнюю дочь от голливудской звезды.

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