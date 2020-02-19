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В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

14:51
  • среда
  • 19 февраля 2020

Депутаты приступили к работе над поправками в бюджет для реализации Послания Путина

В Госдуму поступили поправки в бюджет на 2020-2022 годы. Законопроект направило правительство России.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке начнет работу над проектом закона, передает РИА Новости.

"Поправки в бюджет поступили в Государственную Думу и направлены в профильный комитет. Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив Президента России Владимира Владимировича Путина", — сказал председатель Госдумы.

Для реализации Послания президента необходимо дополнительно выделить более двух триллионов рублей на 2020-2022 годы. Эти деньги пойдут на выплаты пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение и увеличение программы маткапитала, организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена.

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