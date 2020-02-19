В приложении "Госуслуги Москвы" теперь можно оплачивать детские кружки

Функционал мобильного приложения расширился

Посещение детских кружков, спортивных секций и домов творчества теперь можно оплатить в мобильном приложении "Госуслуги Москвы"

"Постепенно расширяем функционал приложения "Госуслуги Москвы" и стараемся сделать его еще удобнее, чтобы самые необходимые городские онлайн-сервисы были всегда под рукой. Теперь в приложении родители могут не только записать детей на занятия по программам дополнительного образования, но и оплатить их", - заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Счета можно найти в разделе "Мои начисления" каталога услуг во вкладке "Образование". Чтобы увидеть начисления, необходимо ввести в личном кабинете на mos.ru данные паспорта, СНИЛС, СНИЛС ребенка и данные свидетельства о его рождении. Эти сведения синхронизируются с мобильным приложением. После этого счета за дополнительные образовательные услуги будут отображаться автоматически в разделе "Мои начисления".

Если же в личном кабинете нет необходимых данных, то можно найти нужный счет, воспользовавшись строкой поиска начислений. Достаточно ввести туда номер платежной квитанции (УИН), полученный в образовательной организации. Он должен состоять из 20–25 цифр. Начисления также можно найти, отсканировав штрихкод квитанции при помощи камеры смартфона.

В этой же вкладке пользователь может посмотреть наименование кружка, детальную информацию о платеже и дату его выставления. Оплатить дополнительные образовательные услуги для детей можно банковской картой, со счета мобильного телефона или при помощи Apple Pay.

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