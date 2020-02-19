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Опубликовано видео задержания экстремистов в Москве

15:16
  • среда
  • 19 февраля 2020

ФСБ пресекла деятельность ячейки международной религиозно-экстремистской организации

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность  ячейки запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат", члены которой вели свою преступную деятельность на территории Москвы и Подмосковья.
Раскрыты подробности задержания подростков, готовивших теракты в Крыму

Правоохранительные органы задержали трех главарей и четырех активных членов законспирированной ячейки, состоящей из уроженцев Центральной Азии. Как указывается в сообщении ФСБ, экстремисты проводили сборы участников организации, где распространялась идеология "Таблиги Джамаат". Задержанные также вербовали новых сторонников.

ФСБ показала видео задержания преступников. На кадрах, которые публикует ТВЦ.RU, показан обыск в домах экстремистов. У них изъяли запрещенную литературу и атрибутику "Таблиги Джамаат".

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов в Крыму. Атаку планировали подростки. Один из них в рамках подготовки убивал животных. Подробности жуткой истории из Керчи смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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