В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Это затронет почти четыре миллиона пенсионеров

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии.

"С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%", - заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Это в несколько раз выше, чем индексация социальной пенсии за прошлые годы: в 2019 году на 2%, в 2018 году на 2,9%

Первоапрельская индексация позволит уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров. До конца 2020 года на эти нужды бюджет страны выделит 21,7 миллиарда рублей.

Помимо социальных пенсий, будут повышены пенсии проходивших военную службу по призыву; участников ВОВ; награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и других категорий людей.

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