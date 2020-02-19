У принца Гарри и Меган Маркл возникли новые проблемы после выхода из королевской семьи

Их бренд под угрозой

Принцу Гарри и Меган Маркл, которые в скором времени лишатся своих титулов, могут запретить использовать их бренд Sussex Royal.

"Поскольку герцог и герцогиня Сассекские отказываются от обязанностей старших членов королевской семьи и стремятся к финансовой независимости, использование слова "королевский" (royal) в этом контексте необходимо пересмотреть", - рассказал источник Daily Mail.

По его словам, сейчас королева Елизавета II вместе с чиновниками решает вопрос о бренде Сассексов. Если Гарри и Меган потеряют права на него, то они не смогут использовать свой сайт и страницу в Instagram, на которую подписано свыше 11 миллионов человек. Кроме того, проблемы могут возникнуть у их благотворительного фонда, созданного под брендом Sussex Royal.

Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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