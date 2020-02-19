"Предатель!" Зеленского отругали в прямом эфире

Президент сделал вид, что ничего не слышит

Президент Украины Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию во время осмотра больницы интенсивного лечения в Борисполе, куда он прилетел с рабочим визитом. Одна из посетительниц медучреждения накричала на главу государства и назвала его предателем.

"Зеленский, ты предатель! Почему люди на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ! Я жительница Донецка! Вам рассказать, что на шахтах делается?" - возмутилась женщина.

Зеленский не отреагировал на ругательства неизвестной и продолжил осмотр больницы. Момент попал на видео, его показали в прямом эфире на украинском телеканале. ТВЦ.RU публикует этот ролик:

Накануне в Донбассе вновь было нарушено перемирие. Обострение ситуации произошло в районе населенного пункта Золотое, на линии разграничения между ополченцами Луганской самопровозглашенной республики и украинскими силовиками.

Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах и применении запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения. Силовики заявили об атаке ополченцев и последовавшем боестолкновении. В ЛНР сообщили, что именно украинские военнослужащие пытались проникнуть на позиции народной милиции, однако подорвались на минном поле.

Луганск призвал ОБСЕ повлиять на Киев, чтобы положить конец провокациям с его стороны. В свою очередь, президент Украины Зеленский назвал произошедшее "попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться вперед, хоть и небольшими шагами". Эксперты считают, что обострение ситуации на линии разграничения может быть связано с активизацией украинских радикалов в преддверии инициированного Россией заседания Совбеза ООН по ситуации на юго-востоке Украины.

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