Подробности столкновения самолетов в небе над Австралией (видео)

Погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении самолетов в небе над Австралией.

Инцидент произошел утром 19 февраля на юго-востоке страны в штате Виктория примерно в 120 километрах к северу от Мельбурна. По предварительным данным, самолеты Piper Seminole и Beechcraft Travel Air столкнулись в воздухе во время выполнения тренировочных полетов недалеко от Мангалора.

В каждом из самолетов находились по два пассажира, они погибли на месте происшествия. Личности погибших еще не установлены, отметили в полиции штата Виктория.

Судна получили сильные повреждения при столкновении и крушении. На кадрах видео можно заметить, что от самолета остались искореженные корпуса и обломки.

На данный момент, полиция проводит расследование. На месте ЧП работают аварийно-спасательные службы, пишет РИА Новости.

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