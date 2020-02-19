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Подробности столкновения самолетов в небе над Австралией (видео)

16:10
  • среда
  • 19 февраля 2020

Погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении самолетов в небе над Австралией.

Инцидент произошел утром 19 февраля на юго-востоке страны в штате Виктория примерно в 120 километрах к северу от Мельбурна. По предварительным данным, самолеты Piper Seminole и Beechcraft Travel Air столкнулись в воздухе во время выполнения тренировочных полетов недалеко от Мангалора.

В каждом из самолетов находились по два пассажира, они погибли на месте происшествия. Личности погибших еще не установлены, отметили в полиции штата Виктория.

Судна получили сильные повреждения при столкновении и крушении. На кадрах видео можно заметить, что от самолета остались искореженные корпуса и обломки.

На данный момент, полиция проводит расследование. На месте ЧП работают аварийно-спасательные службы, пишет РИА Новости.

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