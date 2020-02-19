"Немного переработала": прооперированная Сотникова рассказала о своем состоянии

Ее ждет долгий путь реабилитации

Спортивный агент Мария Шашина сообщила, что фигуристка Аделина Сотникова перенесла серьезную операцию.

"Она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления", - написала агент Сотниковой в Instagram. По ее словам, жизнь спортсменки вне опасности. Олимпийская чемпионка чувствует себя удовлетворительно.

Мария Шашина попросила журналистов не беспокоить врачей московской Городской клинической больницы №67, где находится Аделина Сотникова. Медики делают все возможное, чтобы спортсменка вскоре смогла выйти на лед, отметила агент.

Сама Сотникова поблагодарила поклонников за поддержку. "Операция прошла успешно, и я в надежных руках. Немного переработала", - написала 23-летняя фигуристка.

- Все будет хорошо! Мы знаем! - пишут ей в комментариях.

- Адель, сил и упорства тебе не занимать, но только не спеши, дай телу нужный ему отдых.

- Делечка, скорейшего тебе восстановления! Любим!

- Малышка, поправляйся.

- Здоровье - это святое. Так что не торопись. Выздоравливай полностью.

Ранее стало известно, что Аделина Сотникова перенесла запланированную операцию. Директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой рассказал "Вечерней Москве", что у спортсменки, которая раньше была его пациенткой, диагностировали "дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника", обычно возникающий при травме. Представители Сотниковой не комментировали эту информацию.

Аделина Сотникова - призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Она дважды завоевывала "серебро" на чемпионате Европы.

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