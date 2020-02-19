Путин согласился, что прожить на 10800 рублей "очень трудно"

Президент пообщался с жителями Петербурга

Президент России Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург, где он возложил цветы к могиле бывшего мэра города Анатолия Собчака, пообщался с горожанами.

Жительница города спросила главу государства, как можно прожить на 10800 рублей в месяц. "Думаю, что очень трудно", - ответил женщине Путин.

Собеседница президента предположила, что его зарплата больше. "Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", - заявил Путин (цитата по "Интерфаксу").

Петербурженка также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты. Она спросила, как в этой ситуации поступать матерям-одиночкам. "Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", - заверил президент.

Путин признал, что в стране есть много проблем в социальной сфере, "которые государство должно решить". Отвечая на вопрос, почему государство их не решает, президент отметил, что это не так. "Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию",- сказал Путин.

Видео: Путин в Петербурге почтил память Собчака

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