В Красноярске бабушка протащила внука на поводке по асфальту (видео)

Полиция начала проверку

В Красноярске пожилая женщина протащила несколько метров по земле плачущего маленького ребенка.

Инцидент произошел 19 февраля, на проспекте Мира у автобусной остановки "Площадь Революции". Видеозапись опубликовал местный телеканал ТВК.

На кадрах видно, как мальчик, предположительно, внук, не хочет куда-то идти, громко плачет и кричит. Затем мальчик повалился на землю, а бабушка решила не останавливаться протащила его несколько метров на поводке. Женщина остановилась и терпеливо стала ждать, когда закончится концерт.

Некоторые обрушились с критикой на бабушку за жестокое обращение с ребенком. Однако большинство пользователей социальных сетей встали на защиту пенсионерки. Россияне пришли к выводу, что внук попросту избалован, а поводок – специальные детские вожжи, они нужны он для того, чтобы ребенок далеко не убежал, ведь пенсионерка не сможет угнаться за ним. Другие отметили, что в этом возрасте ребенок проверяет родственников "на слабину", поэтому не стоит обращать внимание на подобные истерики.

Тем не менее, в МВД по Красноярскому краю начали проверку. Стражи порядка устанавливают личность протащившей внука бабушки.

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