Голикова объяснила запрет на въезд в Россию китайцев

Ограничение заработает 20 февраля

Ужесточение режима въезда граждан Китая в Россию продиктовано невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что анонсированные накануне ограничения будут действовать до тех пор, пока в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения.

"Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются, количество граждан, которое приезжало к нам, ввиду того режима, который у нас действовал до этого, достаточно серьезно стало увеличиваться", - заявила Голикова (цитата по "Интерфаксу").

Закрытие границы для китайцев также связано с нагрузкой на врачей, которые в это время года традиционно сталкиваются с подъемом заболеваемости ОРВИ.

С 20 февраля Россия временно ограничивает въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР". Распоряжение накануне подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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