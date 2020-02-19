Суд вернул в больницу вторую сбежавшую из карантина петербурженку

Ее выпишут при получении двух отрицательных результатов анализов на коронавирус

Жительница Санкт-Петербурга, которая сбежала из Боткинской инфекционной больницы, где ее проверяли на коронавирус, будет принудительно госпитализирована. Такое решение принял суд после обращения Роспотребнадзора.

Анну Рыбакову поместят под медицинское наблюдение в инфекционную больницу имени Боткина сроком не менее чем до 24 февраля. Ее выпишут при отсутствии клинических проявлений вирусной инфекции и получении двух отрицательных результатов анализов на коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс".

Ранее из Боткинской больницы в Петербурге сбежали сразу четверо пациентов. Двое вернулись самостоятельно, еще одну - Аллу Ильину – вернули в больницу по решению суда. Главврача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева уволили.

Власти предлагают усилить ответственность для людей, нарушающих условия карантина. Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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