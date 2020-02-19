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Сын калининградского стрелка: мачеха позвонила и рассказала, что отец прощается с ней

17:33
  • среда
  • 19 февраля 2020

Родные пытались предупредить о трагедии

Стрельба возле калининградского рынка произошла из-за места на рынке и давнего конфликта между нападавшим и погибшими супругами.
Новый поворот в деле калининградского стрелка

63-летний Фазиль Бахрамов и супруги Янголенко торговали одним и тем же товаром – овощами. По словам сына Фазиля, Вадим и Дарья Янголенко постоянно предъявляли претензии по поводу цены, мол, почему сосед постоянно сбивает цену. Несколько раз Вадим даже угрожал отобрать прилавок у Фазиля.

"Янголенко при встрече не упускал случая оскорбить отца. Я слышал это со слов мачехи и нескольких продавцов рынка", - подтвердил Бахрамов-младший изданию News.ru.

Молодой человек рассказал, что пытался предотвратить трагедию. Он знал о давнем конфликте отца с Янголенко – в 2015 году мужчины не поделили парковочное место. Знал, что у отца есть в квартире оружие. После того, как Фазиль попрощался с мачехой и оставил предсмертные записки, стало все ясно – он пошел убивать.

"Я попытался его предупредить. Позвонил общим знакомым и попросил номер Янголенко, но номера телефона его не нашли. Потом мы с мачехой вдвоем пришли в полицию и объяснили ситуацию. Начали уже давать показания на его розыск, и в этот момент зашел дежурный "отбой, нашелся — трагедия состоялась", - рассказал сын Фазиля.

Стрельба у рынка в центре Калининграда произошла вечером 15 февраля. 63-летний Бахрамов Фазиль Камиль Оглы из охотничьего карабина застрелил супругов, с которыми вместе торговал на рынке — Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. Женщина была беременна. Кроме того, пострадал 13-летний сын погибших. Сейчас с ребенком работает психолог.

Сам Бахрамов после нападения попытался покончить с собой. Позже он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье убийство двух или более человек.  

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