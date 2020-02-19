"Он преподавал свободу": в Петербурге почтили память Собчака

На памятные мероприятия приехал Владимир Путин

В Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. Участие в них принял Владимир Путин. Президент возложил цветы к памятнику политику, в команде которого он работал с начала 90-х годов.

Друзья и близкие Анатолия Собчака встречаются в одном месте - у памятника первому мэру Санкт-Петербурга, вернувшего городу историческое имя. Возложить цветы к монументу приехал президент и те, кто сейчас занимает высокие посты, а тогда работал в команде политика нового типа. В конце 80-х Собчак выделялся и своим видом, и своими мыслями. Поэтому и преодолел за мгновение путь от профессорской кафедры в Ленинградском университете до всесоюзной трибуны.

"Мы не просто здесь решаем какие-то процедурные вопросы. А мы закладываем основы новой политической системы", - говорил Анатолий Собчак.

Ораторский талант Собчака бесспорен, при этом он говорил то, что другие едва ли решались произносить шёпотом.

"К сожалению, у нас от сталинской эпохи осталось вот это понимание, что человек прежде всего это представитель определенной национальности, потом уже гражданин государства. И только в третью очередь - он человек. Хотя в принципе всё должно быть наоборот", - объяснял Собчак.

В 91-м его избрали мэром Ленинграда, а затем случился путч. Собчак рисковал жизнью, но вышел на баррикады, чтобы успокоить людей и предотвратил ввод танков в город. А когда экономика рухнула - в ручном режиме буквально спасал Петербург от голода. Чтобы хоть какие-то продукты выдать людям по карточкам, их нужно было сначала достать. И мэр доставал, как мог. Искал выход из системного кризиса, в который вся страна угодила после развала СССР.

Решая ворох проблем, который свалился на команду мэра, Собчак, безусловно, совершал ошибки. Как у всякого, у него были и сторонники, и недруги. Но он сделал политику публичной и стал фигурой федерального масштаба. Участвовал в создании Конституции.

- А вы бы хотели стать президентом?

- Нет, вы знаете, это очень ответственное дело. Я понимаю, какая это колоссальная ответственность и тяжесть, которую ведь надо выдержать.

Теперь эта ответственность лежит на Владимире Путине, который работал в команде Собчака. Вот молодой вице-мэр Санкт-Петербурга рассказывает о масштабном проекте - окружной дороге вокруг города. Анатолия Собчака не стало 20 лет назад. Его сердце остановилось во время поездки в Калининградскую область. Он уехал туда как доверенное лицо, кандидата в президенты Владимира Путина. Уже после Путин не раз высказывался о Собчаке, называл его одним из самых деятельных и ярких основателей России, который как учитель преподавал свободу.

Пётр Вершинин. Александр Званцев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"