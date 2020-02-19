Госдума одобрила расширение программы маткапитала

Срок оформления сертификата сократится с 15 до пяти дней

Российские парламентарии во втором, основном, чтении приняли поправки в законопроект о расширении программы материнского капитала, передает "ТВ Центр".

"За" проголосовали все фракции. Стоит отметить, что в документе были учтены предложения президента, которые он изложил в послании Федеральному собранию.

Программа материнского капитала продлевается до конца 2026 года. Семьям, в которых с 1 января этого года родился первенец или был усыновлен ребенок, полагается 466 тысяч 617 рублей. А в случае рождения или усыновления второго - добавят ещё 150 тысяч рублей. Кроме того, предлагается сократить срок оформления самого сертификата с 15 до пяти дней. А заявление о распоряжении маткапиталом будет рассматриваться не в течение месяца, как раньше, а всего за десять рабочих дней.

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