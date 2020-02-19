Назван неожиданный способ борьбы с лишним весом

Открытие немецких ученых

Немецкие медики выяснили, что плотный завтрак помогает телу сжигать в два раза больше калорий.

Все дело в том, что после обильного завтрака тело человека тратит в два раза больше энергии, чем после обеда с аналогичным количеством калорий. Такой рацион позволит максимально снизить вес и предотвратить развитие метаболических расстройств, пишет ТАСС.

Ученые предполагают, что это открытие поможет в борьбе с распространением мировой эпидемии ожирения и диабета.

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