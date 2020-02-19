ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Якубович раскрыл размер своей пенсии

18:08
  • среда
  • 19 февраля 2020

Телеведущий получает столько же денег, сколько и его коллеги

Народный артист России, бессменный ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович назвал сумму своей пенсии.

В Большом театре отреагировали на жалобы Волочковой по поводу пенсии
"Видимо, я недостаточно знаменита": Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Петросян рассказал, что получает пенсию в "20 с лишним тысяч рублей"

По его словам, сейчас он работает и не расходует свои пенсионные накопления. Он предположил, что эти средства пригодятся его дочери и внучке.

Как пишет "Газета.Ru", в качестве пенсионной выплаты Якубович ежемесячно получает 23 тысячи рублей.

В интервью телеведущий отметил, что никак не может понять, куда делись его отчисления в пенсионный фонд с ежемесячной зарплаты.

"Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами. Я никогда не мог понять, что значит — в пенсионном фонде нет денег. У каждого вычитают 13 процентов из зарплаты. Ну и дальше чего? Вот этого я понять не могу", - заявил он изданию Teleprogramma.pro.

Ранее другие отечественные звезды озвучили размер своей пенсии. В частности, аналогично Якубовичу получает Елена Ханга. 71-летняя телеведущая Регина Дубовицкая чуть меньше - 16 тысяч рублей.

Видео: Леонид Якубович в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Леонид Якубович
Леонид Якубович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.