Якубович раскрыл размер своей пенсии

Телеведущий получает столько же денег, сколько и его коллеги

Народный артист России, бессменный ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович назвал сумму своей пенсии.

По его словам, сейчас он работает и не расходует свои пенсионные накопления. Он предположил, что эти средства пригодятся его дочери и внучке.

Как пишет "Газета.Ru", в качестве пенсионной выплаты Якубович ежемесячно получает 23 тысячи рублей.

В интервью телеведущий отметил, что никак не может понять, куда делись его отчисления в пенсионный фонд с ежемесячной зарплаты.

"Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами. Я никогда не мог понять, что значит — в пенсионном фонде нет денег. У каждого вычитают 13 процентов из зарплаты. Ну и дальше чего? Вот этого я понять не могу", - заявил он изданию Teleprogramma.pro.

Ранее другие отечественные звезды озвучили размер своей пенсии. В частности, аналогично Якубовичу получает Елена Ханга. 71-летняя телеведущая Регина Дубовицкая чуть меньше - 16 тысяч рублей.

Видео: Леонид Якубович в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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