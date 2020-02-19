Экс-полицейский рассказал, кто заставил его подбросить наркотики Голунову

Он дал показания против своего начальника

Бывший полицейский Денис Коновалов признался, что подбросил наркотики журналисту издания Meduza Ивану Голунову.

Коновалов дал показания простив своего босса, экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы Игоря Ляховца, и подчеркнул, что именно он попросил его сделать это.

"На очной ставке Коновалов дал показания против Ляховца, якобы он давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал", - рассказал сообщил РИА Новости адвокат Ляховца.

В свою очередь экс-начальник отдела свою вину не признает и показания Коновалова он опровергает. Адвокат считает, что Денис дал показания под давлением, уточняет "Газета.Ru".

Журналиста Ивана Голунова задержали в 6 июня 2019 года в столице. Против него завели уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Позже дело официально закрыли в связи с недоказанностью вины. Ряд офицеров и генералов, причастных к ситуации, были уволены. В декабре Владимир Путин сообщил, что в отношении этих сотрудников заведены уголовные дела.

30 января суд арестовал двоих экс-полицейских по делу Голунова. Это экс-сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Роман Феофанов и Денис Коновалов. В ближайшее время решение вынесут в отношении их коллег - Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.

Все они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Своей вины никто не признает.

Видео: суд арестовал двоих экс-полицейских по делу Голунова

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