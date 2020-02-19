СКР запросил у Канады материалы о преступлениях нациста на Кубани

Гельмут Оберлендер подозревается в причастности к массовому убийству детей в Ейске

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении ее гражданина Гельмута Оберлендера. По данным следствия, он служил переводчиком в одной из зондеркоманд СС. Это подразделение действовало на Кубани в 1942-1943 годах. Одно из преступлений нацистов - жестокое убийство воспитанников Ейского детского дома. Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Оберлендера.

Судебный процесс над бывшим эсэсовцем Гельмутом Оберлендером, который начался еще двадцать пять лет назад, вроде бы подходит к своему логическому завершению. Власти Канады отказались возвращать ему гражданство и, более того, запустили процесс депортации. Бывший переводчик зондеркоманды сдаваться, кажется, не собирается. 96-летний мужчина, как и его адвокаты, всё продолжают настаивать на том, что никаких преступлений он не совершал и за всё время службы в СС Оберлендер якобы никого не убивал. Процесс депортации ещё можно повернуть вспять: именно на это и рассчитывает защита. Особенно, если учесть тот факт, что слушания по существу до сих пор не назначены. Об этом в интервью РИА Новости заявила представитель комиссии по иммиграции и беженцам страны Анна Пейп.

Канадское пограничное агентство передало дело Оберлендера в иммиграционный отдел. Если дело не будет закрыто, оно перейдет на слушания по существу, чтобы определить, обоснованы ли обвинения против господина Оберлендера и должно ли быть выпущено распоряжение о депортации.

Если защита Оберлендера успеет до 28 февраля собрать все необходимые дополнительные документы, то дело остановится. Вполне вероятно, что даже тогда мужчине не удастся полностью выйти сухим из воды. Дело в том, что Оберлендер переехал в Канаду сразу после Второй мировой войны, скрыв при этом факт своего нацистского прошлого. Претензии к бывшему эсэсовцу возникли не только у канадской стороны. На прошлой неделе Следственный комитет России попросил Оттаву предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.

"Следственный комитет, основываясь на принципе неприменимости срока давности к преступлениям против человечности, продолжает расследование уголовного дела о геноциде воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. В рамках расследования Следственный комитет направил запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады в просьбе оказать содействие в получении материалов уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмунда Оберлендера", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В начале октября 1942 года нацисты вывезли из Ейска 214 детей: за ними приехали 4 грузовика. Крытые, без окон. Чтобы усыпить бдительность, ребятам сказали, что их везут на лечение в Краснодар - вполне логично, так как большинство воспитанников - инвалиды. В машины запихивали силой, выводили даже тяжелобольных детей. А затем жестоко казнили. По данным экспертов, их либо закопали живьём, либо отравили выхлопными газами в грузовиках. Останки обнаружили уже после войны. Дети лежали в земле, некоторые - обнимали друг друга. Факт службы в отряде СС Гельмут Оберлендер признал - впрочем, свою вину в отношении этих и прочих зверств, которые творили нацисты - упорно отрицает. Позиция России по этому вопросу - вполне чёткая и понятная.

"Позиция России хорошо известна: нацистские военные преступники и нацистские коллаборационисты, включая тех, кто нашёл убежище в Канаде, чтобы избежать правосудия, должны быть наказаны вне зависимости от возраста за зверства, которые они совершили и к которым были причастны. Нацистские преступления не имеют срока давности", - заявили в посольстве России в Канаде.

Депортируют Оберлендера лишь в том случае, если следствию всё же удастся доказать его вину. Маршрут экстрадиции пока под вопросом.

Александра Сергомасова, Игорь Суздальцев. "ТВ Центр".

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