ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти предупредили об изменении мест встречи глав управ районов с населением

18:32
  • среда
  • 19 февраля 2020

Это касается районов Басманный, Красносельский, Мещанский и Таганский

В среду, 19 февраля, главы районных управ ответят на вопросы жителей. Власти предупредили об изменении мест проведения встреч глав управ районов Басманный, Красносельский, Мещанский и Таганский.

Встречи будут проведены по адресам:

Район Басманный - по адресу: ул. Бауманская, д. 36, стр. 2 в помещении ГБУ ТЦСО "Мещанский" филиал "Басманный";

Район Красносельский - по адресу: ул. 2-й Красносельский пер., д. 2 в помещении библиотеки им. "Антуане де Сент-Экзюпери";

Район Мещанский - Переяславский пер., д. 6 в помещении ГБУ ТЦСО "Мещанский";

Район Таганский - ул. Нижняя Радищевская, д. 2 в помещении Дома русского зарубежья им. "Александра Солженицына".

Встречи начнутся в 19:00.

График встреч глав управ с населением в феврале 2020 года

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Здание Мэрии Москвы
Здание Мэрии Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.