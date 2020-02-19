Власти предупредили об изменении мест встречи глав управ районов с населением

Это касается районов Басманный, Красносельский, Мещанский и Таганский

В среду, 19 февраля, главы районных управ ответят на вопросы жителей. Власти предупредили об изменении мест проведения встреч глав управ районов Басманный, Красносельский, Мещанский и Таганский.

Встречи будут проведены по адресам:

Район Басманный - по адресу: ул. Бауманская, д. 36, стр. 2 в помещении ГБУ ТЦСО "Мещанский" филиал "Басманный";

Район Красносельский - по адресу: ул. 2-й Красносельский пер., д. 2 в помещении библиотеки им. "Антуане де Сент-Экзюпери";

Район Мещанский - Переяславский пер., д. 6 в помещении ГБУ ТЦСО "Мещанский";

Район Таганский - ул. Нижняя Радищевская, д. 2 в помещении Дома русского зарубежья им. "Александра Солженицына".

Встречи начнутся в 19:00.

График встреч глав управ с населением в феврале 2020 года

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