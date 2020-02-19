Пригожин показал фото с 81-летней тещей и красавицей-женой

Семья продюсера поздравила Юрия Антонова с юбилеем

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем - 19 февраля певцу исполнилось 75 лет.

В своем Instagram он выложил совместную фотографию с Антоновым, 81-летней тещей Галиной Николаевной и певицей Валерией, сопроводив ее душевным поздравлением.

"Мы желаем ему здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо за шедевры, которые живут в наших сердцах и сердцах людей многих поколений", - написал Пригожин, отметив, что он и его семья являются большими поклонниками творчества Антонова.

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