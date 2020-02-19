ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пригожин показал фото с 81-летней тещей и красавицей-женой

19:03
  • среда
  • 19 февраля 2020

Семья продюсера поздравила Юрия Антонова с юбилеем

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем - 19 февраля певцу исполнилось 75 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

В своем Instagram он выложил совместную фотографию с Антоновым, 81-летней тещей Галиной Николаевной и певицей Валерией, сопроводив ее душевным поздравлением.

"Мы желаем ему здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо за шедевры, которые живут в наших сердцах и сердцах людей многих поколений", - написал Пригожин, отметив, что он и его семья являются большими поклонниками творчества Антонова.

Юрий Антонов: редкие фото, тайна написания песен и красивые романы

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Иосиф Пригожин и Валерия
Иосиф Пригожин и Валерия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.