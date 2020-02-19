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Российских космонавтов заменили на дублеров для полета на МКС

19:15
  • среда
  • 19 февраля 2020

Будет ли замена у американцев, неизвестно

"Роскосмос" заменил двух челнов экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

Российские космонавты Николай Тихонова и Андрей Бабкин не смогут отправится на МКС в апреле по медицинским показаниям. Вместо них полетят дублеры - Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

"Роскосмосу" предстоит провести переговоры с НАСА. От США должен лететь астронавт Крис Кэссиди, его дублер - астронавт Стивен Боуэн. Будет ли у американцев замена, пока неизвестно.

Запуск корабля "Союз МС-16" из-за замены экипажа переносить не будут. Он состоится 9 апреля, как и было запланировано.

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