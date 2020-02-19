Российских космонавтов заменили на дублеров для полета на МКС

Будет ли замена у американцев, неизвестно
"Роскосмос" заменил двух челнов экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).
Российские космонавты Николай Тихонова и Андрей Бабкин не смогут отправится на МКС в апреле по медицинским показаниям. Вместо них полетят дублеры - Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
"Роскосмосу" предстоит провести переговоры с НАСА. От США должен лететь астронавт Крис Кэссиди, его дублер - астронавт Стивен Боуэн. Будет ли у американцев замена, пока неизвестно.
Запуск корабля "Союз МС-16" из-за замены экипажа переносить не будут. Он состоится 9 апреля, как и было запланировано.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: