Неизвестные застрелили 20-летнего рэпера в его собственном доме

Врачи не смогли спасти жизнь артиста

В Лос-Анджелесе убили известного рэпера Башара Барака Джексона, более известного под псевдонимом Pop Smoke. Он скончался в больнице после того, как в него выстрелили в его собственном доме на Голливудских холмах.

Двое неизвестных в масках ворвались в дом рэпера с целью ограбления. Они произвели несколько выстрелов, а затем скрылись с места происшествия, пишут "Дни.ру".

Рэпера доставили в клинику, однако спасти его жизнь врачи не смогли. Опознать и задержать нападавших также не удалось.

За свою карьеру Pop Smoke выпустил два альбома. Последний вышел 7 февраля. Среди наиболее известных хитов артиста - Welcome To The Party и Christopher Walking.

