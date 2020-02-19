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Неизвестные застрелили 20-летнего рэпера в его собственном доме

19:30
  • среда
  • 19 февраля 2020

Врачи не смогли спасти жизнь артиста

В Лос-Анджелесе убили известного рэпера Башара Барака Джексона, более известного под псевдонимом Pop Smoke. Он скончался в больнице после того, как в него выстрелили в его собственном доме на Голливудских холмах.

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Двое неизвестных в масках ворвались в дом рэпера с целью ограбления. Они произвели несколько выстрелов, а затем скрылись с места происшествия, пишут "Дни.ру".

Рэпера доставили в клинику, однако спасти его жизнь врачи не смогли. Опознать и задержать нападавших также не удалось.

За свою карьеру Pop Smoke выпустил два альбома. Последний вышел 7 февраля. Среди наиболее известных хитов артиста - Welcome To The Party и Christopher Walking.

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