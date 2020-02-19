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Шестилетняя девочка прострелила себе голову из пистолета отца

19:57
  • среда
  • 19 февраля 2020

Малышка заскучала и решила поиграть с папиным оружием

В Симферополе шестилетняя девочка выстрелила себе в голову из пистолета отца. Ребенок с трудом выжил, сейчас он находится в реанимации.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 февраля. Как сообщили в Следственном комитете, девочка сидела одна в припаркованном у магазина автомобиле. В какой-то момент она заскучала, открыла бардачок и достала отцовский пистолет "Оса". Играясь, малышка нажала на курок и выстрелила себе в голову.

С тяжелой травмой головы ребенка доставили в больницу, врачи провели сложную операцию. Состояние ребенка находится в стабильно тяжелом состоянии. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Возбуждено уголовное дело по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия". Пистолет был официально зарегистрирован.

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