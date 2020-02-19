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Путин и Беглов обсудили строительство соцобъектов в Петербурге

20:08
  • среда
  • 19 февраля 2020

В частности, в прошлом году в городе построили 44 детских сада

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Александром Бегловым  и обсудил с ним реализацию нацпроектов в 2019 году, а также строительство соцобъектов.

Беглов сообщил, что город завершил 2019 год относительно успешно. Он поблагодарил Путина за помощь: "Это 10 миллиардов 600 миллионов рублей на выкуп социальных объектов, и в 2019 году мы построили 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов".

"Мы сейчас провели международный конкурс по арт-парку. У нас будет большая набережная: от Тучкова моста до Биржевого моста", - сообщил он.

Путин на это отметил, что для федерального бюджета арт-парк обошелся "не так безобидно". Беглов сообщил, что проект реализуют за 2-2,5 года.

Также Беглов рассказал о реализуемых нацпроектах в 2019 году. По его словам, показатели были почти полностью выполнены. В городе работают над транспортной реформой и жилой застройкой для обеспечения многодетных семей.

Ранее президент прибыл в Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака.

Видео: в Петербурге почтили память Собчака

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